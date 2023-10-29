«Τα Φιλαράκια»: 10 άγνωστα γεγονότα για τη σειρά-φαινόμενο των 90s

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 κάνουν πρεμιέρα τα «Φιλαράκια» στον τηλεοπτικό αέρα του NBC. Το σόου αρχίζει γρήγορα να αποκτά φανατικό κοινό και εξελίσσεται σε μία σειρά-φαινόμενο. Κατά καιρούς πολλές άγνωστες πληροφορίες γύρω από τη σειρά έρχονται στο φως για το ευρύ κοινό, καθώς από το 1994 μέχρι και σήμερα – σχεδόν 3 δεκαετίες αργότερα – το ενδιαφέρον και η αγάπη του κόσμου για τη σειρά παραμένουν αμείωτα. Πάμε, όμως, να δούμε μαζί κάποια facts γύρω από τη σειρά που ίσως δεν γνωρίζαμε…

Το διάσημο σιντριβάνι των τίτλων αρχής έχει κάνει την εμφάνισή του και αλλού πριν από τα «Φιλαράκια»

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των άγνωστων πληροφοριών μας γύρω από τη σειρά θα ξεκινήσουμε από την αρχή -και φυσικά τι πιο «αρχή» από τους τίτλους έναρξης της σειράς; Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο θρυλικό, πλέον, σιντριβάνι, από το οποίο ξεκινάει κάθε επεισόδιο. Το σιντριβάνι των τίτλων έναρξης, λοιπόν, το οποίο -προς μεγάλη έκπληξη πολλών fan της σειράς, που το αναζητούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης- δεν βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, αλλά στο studio της Warner Bros στο Burbank της California, δεν έχει «πρωταγωνιστήσει» μόνο στα «Φιλαράκια». Το ντεμπούτο του στην οθόνη το έκανε έναν χρόνο πριν την έναρξη του σόου, στην ταινία του Κένι Ορτεγκα, Hocus Pocus. Στην πραγματικότητα το σιντριβάνι βρίσκεται απόσταση αναπνοής από διάφορα άλλα sets, ενώ στο φόντο του βλέπουμε…ψεύτικα σπίτια, που συμπληρώνουν το σκηνικό.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε 4 βασικούς πρωταγωνιστές

Όσο περίεργο και αταίριαστο και αν μάς φαίνεται τώρα, το αρχικό πλάνο της σειράς προέβλεπε την ύπαρξη τεσσάρων -και όχι έξι- βασικών ρόλων. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική σκέψη ήταν η Φοίβη και ο Τσάντλερ να εμφανίζονται στο σόου σαν βοηθητικοί ρόλοι, όπως έχουν αποκαλύψει οι υπεύθυνοι της σειράς, πλαισιώνοντας το κυρίως cast των 4 βασικών πρωταγωνιστών. Ωστόσο, με την εξέλιξη της πλοκής, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν ότι το σόου θα εστιάσει στη ζωή και των 6 φίλων.

Το βασικό ζευγάρι της σειράς ήταν η Μόνικα και ο Τζόι

Παρόλο που η Μόνικα με τον Τσάντλερ αποτελούν για πολλούς το αγαπημένο ζευγάρι της σειράς, με μία σχέση βασισμένη στην ωριμότητα και την αμοιβαία κατανόηση -σε αντίθεση με τη σχέση των Ρος και Ρέιτσελ, που από μία μεγάλη μερίδα των fans θεωρείται τοξική- η σχέση τους δεν προβλεπόταν από την αρχή της σειράς. Το ζευγάρι της Μόνικα στη σειρά θα ήταν ο Τζόι, και μάλιστα οι δύο τους θα αποτελούσαν το κεντρικό ζευγάρι του σόου. Το αρχικό σενάριο προέβλεπε έναν σύντομο δεσμό της Μόνικα με τον Τσάντλερ, πριν εκείνη καταλήξει, τελικά, με τον Τζόι. Η χημεία, ωστόσο, της Κόρτνεϊ Κοξ με τον Μάθιου Πέρι και η θετική ανταπόκριση του κοινού απέναντι στο συγκεκριμένο love story, έπεισε τους δημιουργούς να αλλάξουν τα αρχικά τους σχέδια.

