Η πιο… τρομακτική γιορτή του χρόνου έφτασε και πάλι! Όσοι από εσάς επιμένετε εμφατικά να γιορτάζετε το Halloween επειδή λατρεύετε κάθε τι το ανατριχιαστικό κι όχι επειδή έχει γίνει “μόδα”, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Μπορεί ο καιρός να μη θυμίζει καθόλου φθινόπωρο και να είναι κάπως δύσκολο να διακοσμήσουμε τις εισόδους των σπιτιών μας όπως είθισται στην Αμερική αλλά…πάντα υπάρχουν τρόποι για να μπούμε στο κλίμα. Και το σινεμά από μόνο του είναι ικανό να μάς «μεταφέρει» όπου εμείς θέλουμε.

Συγκεντρώσαμε τις 10 καλύτερες ταινίες – καινούριες και μη – από τις πλατφόρμες του Netflix, του Disney+ και του Cinobo για αμέτρητες στιγμές τρόμου!

Scary Stories to Tell in the Dark του André Øvredal: Cinobo

Πλοκή: Τη βραδιά του Halloween του 1968, μια παρέα εφήβων ανακαλύπτουν ένα ημερολόγιο, η προέλευση του οποίου συνδέεται με φρικτά γεγονότα και εξαπολύει δαιμονικές παρουσίες που καταδιώκουν τους ήρωες.

Βασισμένη στην ομώνυμη σειρά βιβλίων του Alvin Schwartz, η ταινία επρόκειτο να σκηνοθετηθεί από τον Guillermo del Toro, λάτρη τέτοιων ιστοριών. Τελικά την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Νορβηγός André Øvredal και ο del Toro έγινα ένας από τους παραγωγούς. Καλογυρισμένη, με ωραίες ερμηνείες, δυνατή σκηνοθετική ματιά, εκπληκτικά ειδικά εφέ και μακιγιάζ, αυτή η ταινία έχει όλα όσα χρειάζεται για να σκορπίσει τον τρόμο…

The Night House του David Bruckner: Disney+

Πλοκή: H Beth βρίσκεται σε περίοδο θρήνου, έχοντας χάσει πρόσφατα τον σύζυγό της. Καθώς συνεχίζει να μένει στο παραλίμνιο σπίτι που εκείνος είχε χτίσει, αρχίζει να νιώθει την παρουσία του. Ψάχνει τα πράγματά του και ανακαλύπτει μυστηριώδη πράγματα για ένα παρελθόν που αγνοούσε και τώρα θα πρέπει να καταλάβει τι συνέβη στα αλήθεια…

Η Rebecca Hall μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη μια πολύ αυθεντική εικόνα μιας γυναίκας σαν την Beth, έναν καλογραμμένο χαρακτήρα. Φυσικά και θα υπάρξουν οι φορές που θα φωνάξουμε στην οθόνη “Γιατί πας εκεί;” αλλά τις περισσότερες στιγμές η Beth δρα όπως θα δρούσε ο καθένας. Η ατμόσφαιρα που χτίζεται στην ταινία είναι άκρως ανατριχιαστική και τα jump scares δεν θα είναι εύκολο να τα προβλέψετε!

A Quiet Place του John Krasinski: Netflix έως 6/11

Πλοκή: Καθώς πια στη γη βρίσκονται φρικτά εξωγήινα πλάσματα, τα οποία αν και τυφλά, έχουν ευαίσθητη ακοή και φονικά ένστικτα, μια οικογένεια προσπαθεί να επιβιώσει. Προσπαθούν να μη κάνουν θορύβους και επικοινωνούν μέσω της νοηματικής γλώσσας.

Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία και συγκαταλέγεται σίγουρα στις καλύτερες ταινίες τρόμου των τελευταίων ετών. Σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής είναι ο John Krasinski και συμπρωταγωνίστριά του είναι η πραγματική του γυναίκα, Emily Blunt. Δύο χρόνια αργότερα, το 2020, κυκλοφόρησε το sequel «A Quiet Place Part II», ενώ έχουν δρομολογηθεί το spin-off «A Quiet Place: Day One» και το δεύτερο sequel «A Quiet Place Part III» για το 2024 και το 2025 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.