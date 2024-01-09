Λογαριασμός
Survivor: Τρίτο αγώνισμα ασυλίας και ο πρώτος MVP - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21.00 με τον Γιώργο Λιανό   

Survivor

Δυναμικά και με πρωτιά συνέχισε την πορεία του στις μετρήσεις τηλεθέασης το Survivor το οποίο χθες βράδυ ήταν πρώτο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 24,6% και στο δυναμικό κοινό με 22,2%.

Παρά τη βελτιωμένη απόδοση των Μπλε η χθεσινή δεύτερη ήττα των Μαχητών έφερε και μία ακόμα υποψηφιότητα από την ομάδα τους με το όνομα του Rob James να είναι αυτό που αναδείχθηκε μέσα από την κάλπη.

survivor

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας επιφυλάσσει πολλές ανατροπές και εκπλήξεις απόψε όμως θα μάθουμε και το όνομα του MVP της εβδομάδας. Ο καλύτερος παίκτης ή η καλύτερη παίκτρια θα υποδείξει την 4η υποψηφιότητα η οποία μπορεί να είναι και από την αντίπαλη ομάδα. Μέχρι στιγμής υποψήφιοι είναι η Δώρα και ο Rob James, όμως σύμφωνα με τους νέους κανόνες οι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα πρέπει να είναι του ίδιου φύλου.

survivor

Πώς θα διαμορφωθεί η τελική τετράδα και ποιοι θα είναι οι 4 υποψήφιοι που αύριο θα κληθούν να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor;

Πηγή: skai.gr

