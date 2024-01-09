Δυναμικά και με πρωτιά συνέχισε την πορεία του στις μετρήσεις τηλεθέασης το Survivor το οποίο χθες βράδυ ήταν πρώτο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 24,6% και στο δυναμικό κοινό με 22,2%.

Παρά τη βελτιωμένη απόδοση των Μπλε η χθεσινή δεύτερη ήττα των Μαχητών έφερε και μία ακόμα υποψηφιότητα από την ομάδα τους με το όνομα του Rob James να είναι αυτό που αναδείχθηκε μέσα από την κάλπη.

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας επιφυλάσσει πολλές ανατροπές και εκπλήξεις απόψε όμως θα μάθουμε και το όνομα του MVP της εβδομάδας. Ο καλύτερος παίκτης ή η καλύτερη παίκτρια θα υποδείξει την 4η υποψηφιότητα η οποία μπορεί να είναι και από την αντίπαλη ομάδα. Μέχρι στιγμής υποψήφιοι είναι η Δώρα και ο Rob James, όμως σύμφωνα με τους νέους κανόνες οι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα πρέπει να είναι του ίδιου φύλου.

Πώς θα διαμορφωθεί η τελική τετράδα και ποιοι θα είναι οι 4 υποψήφιοι που αύριο θα κληθούν να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor;

Πηγή: skai.gr

