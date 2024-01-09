Ο 26χρονος, σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό και αντικειμενικά όμορφος Αυστραλός ηθοποιός Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) θα υποδυθεί το τέρας του Φρανκενστάιν στη νέα ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, όπως ανακοινώθηκε επισήμως.

Ο Ελόρντι πήρε τη «θέση» του Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος παραιτήθηκε από την παραγωγή, λόγω της απεργίας των ηθοποιών.

Jacob Elordi is officially playing Frankenstein’s monster in Guillermo Del Toro’s ‘FRANKENSTEIN,’ also starring Oscar Isaac and Mia Goth. pic.twitter.com/ENmspmxB0Y — Film Updates (@FilmUpdates) January 8, 2024

Το στόρι είναι γνωστό: Η ταινία βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλλεϋ, όπου ο επιστήμονας Βίκτορ Φράνκενσταϊν ζωντανεύει ένα πλάσμα σε ένα τερατώδες πείραμα.

Την ανακοίνωση επιβεβαίωσε και το Netflix, το οποίο έχει αναλάβει για άλλη μια φορά την παραγωγή της ταινίας του Ντελ Τόρο.

Ο Ελόρντι είναι γνωστός για τους ρόλους του ως Νόαχ Φλιν στη σειρά ταινιών του Netflix, The Kissing Booth (2018–2021) και ως Νέιτ Τζέικομπς στη σειρά του HBO, Euphoria.

Η μεταμόρφωσή του σε τέρας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον...

