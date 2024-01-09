Με δυσκολίες ξεκίνησε φέτος το παιχνίδι για την ομάδα των Μαχητών. Σαν να μην έφτανε η ήττα στον πρώτο αγώνα ασυλίας και η φθορά που αυτή επέφερε στις σχέσεις των παικτών, αρκετά μέλη της ομάδας, βρέθηκαν να ταλαιπωρούνται από πυρετό. Η Χρύσα μάλιστα αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λίγο από την παραλία για να της χορηγηθεί ιατρική βοήθεια.

Με αυτά τα δεδομένα η ομάδα φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει πολλά στον αγώνα ασυλίας. Κι όμως, κατάφερε να φτάσει στο 9-8, απέχοντας μόλις μια μονομαχία από το flag race . Εκεί όμως η Κ. Δαλάκα είχε άλλη άποψη.

Καθοριστικός για ακόμα ένα παιχνίδι και ο Σάββας Γκέντσογλου, ο οποίος μετά από νίκη του ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φωνάξουν όλοι μαζί Βασίλης, το όνομα του γιου του με την Αγγελική Ηλιάδη.

Η δεύτερη ήττα προκάλεσε όπως είναι φυσικό νέο κύμα ταραχής στην μπλε καλύβα. Μετά την ψήφιση της Δώρας, οι Μαχητές κλήθηκαν να βρουν τον νέο υποψήφιο. Οι κουβέντες στην καλύβα "πήραν φωτιά".

Στο συμβούλιο που ακολούθησε η ομάδα εμφανίστηκε ως επί το πλείστον συντονισμένη απέναντι στον Rob ο οποίος ψηφίστηκε με 7 ψήφους. Το γεγονός όμως ότι έλαβε 3 ψήφους και ο Σταμάτης προκάλεσε ερωτήματα και αφορμή για συζητήσεις στις οποίες πήραν μέρος και οι Κόκκινοι με άγριες διαθέσεις.

Λίγο νωρίτερα ο συμπαθέστατος Rob εξιστορούσε στην καλύβα την επεισοδιακή γνωριμία με τη γυναίκα του.

| Λύγισε ο Βολικάκης: «Γι' αυτόν είμαι εδώ»

Μπορεί οι Survivors να βρίσκονται λίγες μόλις μέρες στις παραλίες του Αγίου Δομινίκου, όμως ήδη τα συναισθήματά τους έχουν αρχίσει να φορτίζουν και να τους κατακλύζουν. Ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους γονείς του παιχνιδιού, όπως ο Χρήστος Βολικάκης, που μιλά για τον 19 μηνών γιο που έχει αφήσει στην Ελλάδα και συγκινείται.



