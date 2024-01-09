Λογαριασμός
Η ταινία "Purple Rain" γίνεται μιούζικαλ στο Broadway  – Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Prince

Οι αντιδράσεις των φανς στα social media ήταν μάλλον αρνητικές

Prince

Πέρασαν 40 χρόνια από τότε που η ταινία «Purple Rain» με πρωταγωνιστή τον Prince ανέβηκε στην κορυφή του box office, κερδίζοντας ένα Όσκαρ για το εμβληματικό soundtrack της και «έχρισε» τον εμβληαμτικό καλλιτέχνη ως αρχιερέα της ποπ.

Τώρα μια νέα θεατρική διασκευή της κινηματογραφικής ταινίας είναι στα σκαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα γίνει θεατρικό στο Broadway με την μουσική υπογραφή του Μπράντεν Τζέικομπς – Τζέκινς,  φιναλίστ δύο φορές για το βραβείο Πούλιτζερ. Η παραγωγή είναι βασισμένη στο πρωτότυπο σενάριο του 1984 των Άλμπερτ Μαγκνόλι και Ουίλιαμ Μπλιν, που συνδέθηκε με το ομότιτλο άλμπουμ του αείμνηστου τραγουδιστή ενώ σκηνοθέτης της παράσταση θα είναι η αναγνωρισμένη Λιλιάνα Μπλέιζ - Κρουζ, υποψήφια για το βραβείο Tony. 

Πρόσθετες λεπτομέρειες για την παραγωγή θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες ενώ ενδιαφέρον θα εχει ο πρωταγωνιστής που θα επιλεγεί για τον ρόλο του The Kid, έναν επίδοξο ρόκερ στη σκηνή των κλαμπ της Μινεάπολης, η ζωή του οποίου περιπλέκεται λόγω των μουσικών του αντιπάλων και ενός νέου ειδυλλίου.

Πάντως, οι αντιδράσεις των φανς στα social media ήταν μάλλον αρνητικές...

Η ταινία «Purple Rain» με το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Prince  είχε εισπράξεις περίπου 100 εκ. δολάρια παγκοσμίως.

