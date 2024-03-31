Η αποχώρηση της Ευγενίας αλλάζει με έναν τρόπο τις δυναμικές των δύο ομάδων την ώρα που οι Κόκκινοι θεωρούν πως υπάρχει ένας «πληροφοριοδότης» των Μπλε στην ομάδα τους.



Ωστόσο και στην Μπλε ομάδα οι εντάσεις δε λείπουν με αφορμή τις αποδόσεις των παικτών.

Θα καταφέρουν οι δύο ομάδες να ξεπεράσουν τα εσωτερικά ζητήματα και να κατέβουν με ενότητα στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας;

Ένα περιστατικό την ώρα του αγώνα αναστατώνει τον μπλε πάγκο και βάζει φωτιά στο Συμβούλιο με τον Σταμάτη να βγαίνει εκτός εαυτού, τι έχει συμβεί;

Η πρώτη υποψηφιότητα μετά την ψηφοφορία προκαλεί ερωτηματικά…

