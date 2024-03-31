Λογαριασμός
Survivor: Η πρώτη υποψηφιότητα προκαλεί ερωτηματικά - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Survivor: Η πρώτη υποψηφιότητα προκαλεί ερωτηματικά

Η αποχώρηση της Ευγενίας αλλάζει με έναν τρόπο τις δυναμικές των δύο ομάδων την ώρα που οι Κόκκινοι θεωρούν πως υπάρχει ένας «πληροφοριοδότης» των Μπλε στην ομάδα τους.
 

Survivor: Η πρώτη υποψηφιότητα προκαλεί ερωτηματικά

Ωστόσο και στην Μπλε ομάδα οι εντάσεις δε λείπουν με αφορμή τις αποδόσεις των παικτών. 

Θα καταφέρουν οι δύο ομάδες να ξεπεράσουν τα εσωτερικά ζητήματα και να κατέβουν με ενότητα στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας; 

Survivor: Η πρώτη υποψηφιότητα προκαλεί ερωτηματικά

Ένα περιστατικό την ώρα του αγώνα αναστατώνει τον μπλε πάγκο και βάζει φωτιά στο Συμβούλιο με τον Σταμάτη να βγαίνει εκτός εαυτού, τι έχει συμβεί; 

Survivor: Η πρώτη υποψηφιότητα προκαλεί ερωτηματικά

Η πρώτη υποψηφιότητα μετά την ψηφοφορία προκαλεί ερωτηματικά…

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00,  στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor SurvivorGR SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
