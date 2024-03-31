Οι ήρωες απαιτούν να μάθουν την αλήθεια με οποιοδήποτε κόστος, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Σεβαστή κάνει μια ύστατη προσπάθεια να υπερασπιστεί τη Μάρμω και να πείσει τη Χρυσοστόμη να την αφήσει να κάνει αυτό που πρέπει, όμως η Χρυσοστόμη είναι ανένδοτη και αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μάθει τίποτα ο αδελφός της.

Ο Ανδρέας, που όμως έχει στο μεταξύ δει τον Κίτσο και τη Μάρμω στο ξενοδοχείο της Νίνας αποφασίζει πως ήρθε επιτέλους η ώρα να μιλήσει με τη γυναίκα του και της ζητάει να παραδεχτεί την αλήθεια.

Ο Στάθης, αποφασισμένος να πολεμήσει τον Φάνη και τη Δέσποινα, ζητάει από την Αλέκα να κλεφτούν ώστε να μπορεί να έχει ως σύμμαχό του, τον πατέρα της.

Παράλληλα, ο Στέφανος επιστρέφει στο Γραμματικό και δέχεται να μείνει για λίγο καιρό στο σπίτι του Ισίδωρου μαζί με τη Θάλεια, που δείχνει έμπρακτα πως θέλει πραγματικά να τον φροντίσει ως γυναίκα του.

Ο Μαρμάρης προχωρά με το σχέδιό του να παγιδέψει τη Μιρέλλα ώστε να πιστέψουν όλοι πως αυτή είναι η κατάσκοπος που ψάχνει η Κυβέρνηση.

Η Ματούλα, μετά το γράμμα που πήρε από τον Τέλη, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποδράσει από το νησί που είναι εξόριστη…

