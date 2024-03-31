Η Μέρι Μπουν η διάσημη συλλέκτρια και έμπορος τέχνης της Νέας Υόρκης που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για φορολογική απάτη, είναι το θέμα ενός νέου τραγουδιού των Vampire Weekend.

Το τραγούδι «Mary Boone» δεν εξυμνεί την ομώνυμη γκαλερί της, η οποία ενίσχυσε τα προφίλ καλλιτεχνών, όπως η Μπάρμπαρα Κρούγκερ και ο Άι Γουέι Γουέι αλλά είναι μία ελεγεία για μια περασμένη εποχή στη Νέα Υόρκη.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρεται μόνο αφηρημένα στην επιχείρηση της Μπουν και στο επακόλουθο σκάνδαλο γύρω από τις προσωπικές οικονομικές υποθέσεις της, χρησιμοποιώντας το όνομά της κυρίως ως μέρος ενός σχήματος ομοιοκαταληξίας.

Η Μπουν δημιούργησε τη γκαλερί της το 1977 και τα επόμενα χρόνια έγινε μία από τις κορυφαίες εμπόρους στην ακμάζουσα καλλιτεχνική σκηνή του SoHo. Διοργάνωσε εκθέσεις με έργα των Ζαν Μισέλ – Μπασκιά, Ρος Μπλέκνερ και πολλών άλλων.

Το 2019 η φήμη της Μπουν άλλαξε για πάντα όταν καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή. Δικαστήριο την καταδίκασε σε 30 μήνες φυλάκιση, αν και κατέληξε να εκτίσει μόνο 13 επειδή αφέθηκε ελεύθερη στις αρχές του 2020 εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων της Covid μεταξύ των κρατουμένων.

Ο αρχηγός των Vampire Weekend, Έζρα Κένινγκ αφηγείται μια σκηνή στην οποία ένας νέος κάτοικος της πόλης αναζητά εργασία στη Μέρι Μπουν και αργότερα επεκτείνεται στα θέματα της χαμένης αγάπης και της αλλαγής.

Το «Mary Boone» που περιλαμβάνει απόσπασμα του «Back to Life (However Do You Want Me)» των Soul II Soul είναι από τα τραγούδια του «Only God Was Above Us», του νέου άλμπουμ του ροκ συγκροτήματος και το πρώτο του από το 2019.

Πηγή: skai.gr

