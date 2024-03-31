Ανακοινώθηκε η πλήρης διανομή ρόλων για τη νέα θεατρική παραγωγή «Romeo and Juliet» (Ρωμαίος και Ιουλιέτα) στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου με την πρωτοεμφανιζόμενη Francesca Amewudah-Rivers να ενσαρκώνει την Ιουλιέτα στο πλευρό του Ρωμαίου της, τον οποίο υποδύεται ο Τοm Holland.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Jamie Lloyd και μαζί τους θα πρωταγωνιστήσουν, μεταξύ άλλων, οι Freema Agyeman, Michael Balogun, Tomiwa Edun και Ray Sesay.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που κάνω το ντεμπούτο μου στο Γουέστ Εντ ως Ιουλιέτα με την "Jamie Lloyd Company". Είναι ένα όνειρο να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα των απίστευτων καλλιτεχνών με τον Jamie στο τιμόνι. Είμαι ενθουσιασμένη που θα προσφέρω μια νέα πνοή σε αυτή την ιστορία μαζί με τον Τομ και που θα υποδεχτώ ένα νέο κοινό στο θέατρο» ανέφερε σε δήλωσή της η πρωταγωνίστρια, η οποία είχε εμφανιστεί στο παρελθόν σε δύο σεζόν της σειράς του BBC «Bad Education» και σε τρεις ταινίες μικρού μήκους.

«Aνυπομονώ να ξεκινήσουμε και ξέρω ότι θα δημιουργήσουμε μαζί κάτι πραγματικά ξεχωριστό» είπε με τη σειρά του ο Τom Holland.

Σύμφωνα με το Deadline, η παράσταση «Romeo & Juliet» ανεβαίνει στο «Duke of York's Theatre» από τις 11 Μαΐου έως τις 3 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

