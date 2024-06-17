Γερμανός 39 ετών από το Νορντχάιντε της Κάτω Σαξονίας, με ιστορικό σχιζοφρένειας, είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο άνδρας που συνελήφθη νωρίτερα χθες στο Αμβούργο, επειδή, οπλισμένος με σκαπτικό εργαλείο και αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ, απειλούσε αστυνομικούς που περιφρουρούσαν συγκέντρωση φιλάθλων.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό Ρέεπερμπαν, ένα χιλιόμετρο μακριά από την επίσημη «ζώνη φιλάθλων» που έχει δημιουργηθεί για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Γερμανία. Στην περιοχή είχαν πραγματοποιήσει ειρηνική πορεία περίπου 40.000 Ολλανδοί, ενόψει του αγώνα της ομάδας τους εναντίον της Πολωνίας. Ενώ η πορεία διαλυόταν, άνδρας ο οποίος βγήκε από μπαρ κρατώντας σκαπτικό εργαλείο και αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κινήθηκε απειλητικά προς αστυνομικούς που περιφρουρούσαν την συγκέντρωση των φιλάθλων.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να αφήσει την αξίνα και τον εκρηκτικό μηχανισμό, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και όταν αρνήθηκε, πυροβόλησαν στον αέρα.

Ο δράστης άφησε στο έδαφος το εργαλείο και φάνηκε να προσπαθεί να πυροδοτήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σε αυτό το σημείο ακούστηκαν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πυροβολισμοί και, όπως έγινε κατόπιν γνωστό, ο άνδρας ακινητοποιήθηκε καθώς τραυματίστηκε στο πόδι.

«Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας και τόνισε ότι το επεισόδιο δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

