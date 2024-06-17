Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπεραμύνθηκε χθες Κυριακή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που υποστηρίζει η κυβέρνησή του σε μήνυμά του προς τους μουσουλμάνους με την ευκαιρία του Έιντ αλ Άντχα, καθώς αυτός είναι όπως ανέφερε ο καλύτερος τρόπος να προσφερθεί βοήθεια στους άμαχους που μετατρέπονται σε θύματα της «φρίκης του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ».

«Πάρα πολλοί αθώοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους χιλιάδες παιδιά. Οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους κι οι κοινότητές τους έχουν καταστραφεί. Η οδύνη τους είναι τεράστια», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν στο μήνυμα αυτό για τη γιορτή της θυσίας, τη μεγαλύτερο στο μουσουλμανικό εορτολόγιο, γνωστή επίσης με την ονομασία Έιντ αλ Κεμπίρ.

«Πιστεύω σθεναρά ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρός τριών φάσεων που συντάχθηκε από το Ισραήλ και υποβλήθηκε στη Χαμάς, κι υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί η βία στη Γάζα και σε τελευταία ανάλυση να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Το σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε την 31η Μαΐου ο πρόεδρος του κράτους που αποτελεί τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο παραμένει νεκρό γράμμα, καθώς τα μέρη, το Ισραήλ και η Χαμάς, παραμένουν αμετακίνητα στις θέσεις τους. Η πρόταση προβλέπει σε πρώτη φάση «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας, την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας να αποδεχθούν επίσημα την πρόταση αυτή, την οποία ενστερνίστηκε το ΣΑ του ΟΗΕ την 10η Ιουνίου.

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στις αμερικανικές προσπάθειες να «υπεράσπισης των δικαιωμάτων άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων», ιδίως των μειονοτήτων των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ και των Ουιγούρων στην Κίνα.

Υπογράμμισε ακόμη πως η κυβέρνησή του «εργάζεται για να υπάρξει ειρηνική επίλυση της φρικιαστικής ένοπλης σύρραξης στο Σουδάν», χώρα που έχει μετατραπεί από τον Απρίλιο του 2023 σε θέατρο ανελέητου πολέμου ανάμεσα στον στρατό και παραστρατιωτικούς.

Σε εσωτερικό επίπεδο, ο κ. Μπάιντεν σημείωσε πως έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει «τη μάστιγα της ισλαμοφοβίας».

Οι Αμερικανοί πιστοί του ισλάμ είναι κοινότητα-κλειδί σε εκλογικό επίπεδο για τον Δημοκρατικό, ο οποίος ευελπιστεί να κερδίσει νέα θητεία στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο, όταν θα αντιμετωπίσει, όπως και το 2020, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κυβέρνησή μου καταρτίζει εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας και παρόμοιων μορφών προκατάληψης και διακρίσεων που πλήττουν όχι μόνο τους μουσουλμάνους, αλλά και τους Άραβες, τους Σιχ και τους Αμερικανούς με καταγωγή από τη νότια Ασία», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

