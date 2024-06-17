Κάπου 1,39 εκατ. παράτυποι μετανάστες από συνολικά 177 χώρες πέρασαν από το Μεξικό μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου, στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ΗΠΑ, ανέφερε χθες Κυριακή το εθνικό ινστιτούτο μετανάστευσης (INM).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, επρόκειτο για ενηλίκους, οι οποίοι ταξίδευαν μόνοι.

Πλην όμως σχεδόν 3.000 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι, διευκρίνισε το ινστιτούτο στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ήταν υπήκοοι 177 χωρών, με άλλα λόγια αναχώρησαν από σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου — ο ΟΗΕ μετρά 193 κράτη μέλη.

Οι περισσότεροι —σχεδόν 380.000— έφυγαν από τη Βενεζουέλα, χώρα που μαστίζεται από βαθιά οικονομική κρίση. Ακολούθησαν οι υπήκοοι της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του Ισημερινού και της Αϊτής· και οι τέσσερις χώρες πλήττονται από τη βία συμμοριών που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που αποπειράθηκαν, παρά τους κινδύνους, να διασχίσουν το Μεξικό με την ελπίδα πως θα βρουν καλύτερη ζωή στις ΗΠΑ ήταν υπήκοοι χωρών τόσο μακρινών όσο η Κίνα, η Μαυριτανία, η Ινδία ή η Ανγκόλα, σύμφωνα με το INM.

Το 2023, πάνω από 2,4 εκατ. άνθρωποι πέρασαν παράνομα τα σύνορα του Μεξικού κι εισήλθαν στις επικράτεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημες αμερικανικές στατιστικές.

Η ροή αυτή έσπασε ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 10.000 ημερησίως, τον Δεκέμβριο. Μειώθηκε έκτοτε, καθώς οι κυβερνήσεις των δυο χωρών ανακοίνωσαν περιοριστικά μέτρα.

Στην αρχή του τρέχοντα μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που διευκολύνει τις απελάσεις στο Μεξικό και περιορίζει ως αναστέλλει το δικαίωμα του ασύλου όταν καταγράφεται υψηλός αριθμός αφίξεων.

