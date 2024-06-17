Η κυβέρνηση της Γερμανίας διεξάγει συνομιλίες με αυτήν του Ουζμπεκιστάν σχετικά με απελάσεις υπηκόων του Αφγανιστάν μέσω της δεύτερης χώρας, δίχως επαφές ή διαβουλεύσεις με τη de facto αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ανέφερε χθες Κυριακή το Der Spiegel.

Αντιπροσωπεία του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών ταξίδεψε στην ουζμπεκική πρωτεύουσα Τασκένδη στα τέλη Μαΐου για διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του περιοδικού, που δεν αποκαλύπτει τις πηγές του.

Η αντιπροσωπεία πρότεινε οι υποψήφιοι προς απέλαση να μεταφέρονται στην Τασκένδη και από εκεί να προωθούνται στο Αφγανιστάν με πτήσεις της ιδιωτικής εταιρείας KamAir, συνεχίζει το κείμενο.

Το υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες αυτές μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα, η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ (SPD) δήλωσε πάντως πως εξετάζεται το ενδεχόμενο απέλασης Αφγανών που κρίνεται ότι εγείρουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια στη χώρα τους. Έκανε την αποκάλυψη αυτή έπειτα από τον θανάσιμο τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με μαχαίρι, που πυροδότησε προτροπές για την υιοθέτηση σκληρότερης προσέγγισης ως προς τη μετανάστευση από το Βερολίνο.

Ωστόσο, αν το σχέδιο αυτό προχωρούσε, θα αντιμετώπιζε αντιδράσεις στη χώρα, καθώς η πολιτική της Γερμανίας μέχρι σήμερα ορίζει πως δεν επαναπατρίζονται υπήκοοι χωρών όταν απειλείται η ζωή τους. Οι απελάσεις στο Αφγανιστάν σταμάτησαν αφού κατέλαβαν ξανά την εξουσία οι Ταλιμπάν, τη 15η Αυγούστου 2021.

Η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν από την πλευρά της επιδιώκει να υπογραφτεί διμερής συμφωνία με τη Γερμανία για τη μετανάστευση ταυτόχρονα με τη ρύθμιση για τις απελάσεις, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Σπίγκελ.

Η διμερής συμφωνία θα διαμορφώσει το πλαίσιο για τη μετανάστευση στη Γερμανία ουζμπέκων εργαζομένων με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης και ειδικός απεσταλμένος του Βερολίνου για ζητήματα μετανάστευσης αναμένεται στην Τασκένδη εντός της εβδομάδας, κατά το περιοδικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

