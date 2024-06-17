Γερμανία: Σε παραίτηση υποχρεώθηκε η υφυπουργός Παιδείας και Έρευνας

Η υφυπουργός Παιδείας και Έρευνας Ζαμπίνε Ντέρινγκ υποχρεώθηκε σήμερα σε παραίτηση, μετά την αποκάλυψη εσωτερικής αλληλογραφίας για την δυνατότητα απόσυρσης της χρηματοδότησης επιστημόνων οι οποίοι επέκριναν την αντιμετώπιση που επιφύλαξε πριν από λίγους μήνες το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου σε κατάληψη φοιτητών που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με την εκπομπή Panorama του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, με έγγραφο εσωτερικής αλληλογραφίας του υπουργείου Παιδείας, η υπουργός Μπετίνα Σταρκ-Βάτσινγκερ (FDP) ζητούσε να εξεταστεί εάν υπήρχε δυνατότητα να διακοπεί η χρηματοδότηση εκατοντάδων πανεπιστημιακών ερευνητών, οι οποίοι τον Μάιο υπέγραφαν ανοιχτή επιστολή εναντίον της διοίκησης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και της αντιμετώπισης των φοιτητών που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης και τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταλάβει χώρους του πανεπιστημίου.

Στην επιστολή, οι επιστήμονες υπερασπίζονταν το δικαίωμα των φοιτητών στη διαμαρτυρία, παρότι δεν συμφωνούν με τα συγκεκριμένα αιτήματα των διαδηλωτών.

Οι καθηγητές ζητούσαν επίσης από τη διοίκηση «να απέχει από αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον των φοιτητών και από περαιτέρω ποινικές διώξεις».

Η υπουργός Παιδείας είχε τότε δηλώσει έκπληκτη για το περιεχόμενο της επιστολής και είχε κατηγορήσει τους συντάκτες της ότι «αντί να παίρνουν ξεκάθαρη θέση ενάντια στο μίσος για το Ισραήλ και τους Εβραίους, οι καταληψίες των πανεπιστημίων γίνονται θύματα και η βία ευτελίζεται».

Η αποκάλυψη της εσωτερικής αλληλογραφίας με την οποία η νομική υπηρεσία καλείτο να αποφανθεί αν μπορεί να αναθεωρηθεί ο νόμος περί χρηματοδότησης, καθώς και αν η επιστολή συνιστά ποινικό αδίκημα, προκάλεσε την οργή της επιστημονικής κοινότητας και πολλοί ζήτησαν την παραίτηση της κυρίας Σταρκ-Βάτσινγκερ.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η υφυπουργός Ντέρινγκ παραδέχθηκε σε άλλο εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η ευθύνη ήταν δική της κι έκανε λόγο για «παρεξήγηση».

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας είχαν απαντήσει ότι η ανοιχτή επιστολή «βρίσκεται ακόμη εντός του συνταγματικά προστατευόμενου πεδίου της ελευθερίας της έκφρασης».

Η Ζαμπίνε Ντέρινγκ είναι η ίδια καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ως τον διορισμό της στο υπουργείο Παιδείας και Έρευνας τον Φεβρουάριο του 2023, κατείχε την έδρα Φιλοσοφίας με ειδίκευση στην Ηθική στο Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

