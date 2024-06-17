Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία συμμετείχε το διήμερο 15 και 16 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Ο πόλεμος είναι πάντα καταστροφικός. Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στη σκληρότητα του πολέμου είναι ντροπή! Είναι καθήκον και αποστολή μας να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε την ειρήνη» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον σύντομο χαιρετισμό του για να υπενθυμίσει στη συνέχεια τον έβδομο Μακαρισμό του Κατά Ματθαίου Ευαγγελίου: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί».

Αναφερόμενος στην απονομή Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, ο κ.κ. Βαρθολομαίος τόνισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανταποκρίθηκε «στις ποιμαντικές ανάγκες των ορθοδόξων πιστών στην Ουκρανία», γιατί, όπως πρόσθεσε σε άλλο σημείο, «πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ουκρανία δικαιούνται να έχουν τη δική τους εκκλησιαστική φωνή».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του σημείωσε: «Βρισκόμαστε εδώ, όλοι μας, για να υποστηρίξουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη σε μια κυρίαρχη Ουκρανία. Ο Θεός να αναπαύσει όλους όσοι έχασαν τραγικά τη ζωή τους και να δώσει δύναμη σε όλους όσοι υπερασπίζονται την ειρήνη».

Στο περιθώριο της συμμετοχής του στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους προέδρους της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, τον πρωθυπουργό του κράτους του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρόλιν, τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, καθώς, επίσης, και με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κρατών και οργανισμών, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ και τον πρόεδρο των Νήσων Φίτζι Γουίλιαμ Κατονιβέρε, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προστασία της μικρής ορθόδοξης ιεραποστολικής κοινότητας στη χώρα του.

Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία συμμετείχαν περί τα 100 κράτη και διεθνείς οργανισμοί δι' εκπροσώπων ανωτάτου επιπέδου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης ο οποίος συμμετείχε στη διάσκεψη, κατόπιν επίσημης προσκλήσεως της προέδρου της Ελβετίας, Βιόλα 'Αμχερντ.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν στο Μπούργκενστοκ οι μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και Ελβετίας Μάξιμος καθώς και ο μέγας εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, 16 Ιουνίου, ο κ.κ. Βαρθολομαίος επέστρεψε αεροπορικώς από τη Ζυρίχη στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον υποδέχθηκαν ο πατριαρχικός επίτροπος μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και ο μέγας αρχιδιάκονος κ. Αλέξανδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

