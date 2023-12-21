SURVIVOR - ΠΡΕΜΙΕΡΑ την Κυριακή 07 Ιανουαρίου στις 21.00



Το Survivor επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για 7η χρονιά, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου! Ο Γιώργος Λιανός κηρύσσει την έναρξη του φετινού Survivor στον Άγιο Δομίνικο, εκεί όπου 24 παίκτες θα ζήσουν για τους επόμενους μήνες την απόλυτη εμπειρία επιβίωσης. Εκεί, όπου φέτος Διάσημοι και Μαχητές θα έρθουν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρους κανόνες αλλά και ανανεωμένους στίβους μάχης.

Δυναμικές προσωπικότητες που θα μας συστηθούν για πρώτη φορά, θα συνυπάρξουν με παλιούς γνώριμους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο Survivor.

Το Survivor φέτος αλλάζει και γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό, ακόμα πιο γοητευτικό. Οι ανανεωμένοι στίβοι μάχης φτάνουν το αγωνιστικό ενδιαφέρον στο peak προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις ενώ οι νέοι κανόνες δοκιμάζουν τα όρια Διάσημων και Μαχητών, με αποκορύφωμα αυτόν της διαδικασίας αποχώρησης.

Η ψηφοφορία του κοινού αποτελεί παρελθόν και όλες οι αποχωρήσεις θα κρίνονται στους στίβους μάχης! Το λες και έκρηξη αδρεναλίνης!

Φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς!

Είστε έτοιμοι να ζήσετε την περιπέτεια;

