Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Styling με χριστουγεννιάτικα στολίδια - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Μια ευφάνταστη δοκιμασία έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks καθώς πρέπει να εντάξουν στα looks τους χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Δείτε το trailer:

Η Σοφία Χατζηπαντελή φέρνει πρώτη το task με την πασαρέλα της δείχνοντας στα κορίτσια τον τρόπο!

Οι διαγωνιζόμενες απόλαυσαν ιδιαίτερα την προετοιμασία αυτής της εμφάνισης και πειραματίστηκαν αρκετά!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή εντυπωσιάζονται από την ευρηματικότητα ορισμένων διαγωνιζόμενων παρατηρούν όμως για ακόμα μια φορά την ανακολουθία σε κάποιες βαθμολογίες.

Η ένταση ανάμεσα στην Απολλεών και στις υπόλοιπες fashionistas συνεχίζεται και η βαθμολογία που βάζει στην Αμάντα δυναμιτίζει περισσότερο το κλίμα.

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark