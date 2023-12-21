My Style Rocks: Styling με χριστουγεννιάτικα στολίδια - Δείτε το trailer

Μια ευφάνταστη δοκιμασία έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks καθώς πρέπει να εντάξουν στα looks τους χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Δείτε το trailer:

Η Σοφία Χατζηπαντελή φέρνει πρώτη το task με την πασαρέλα της δείχνοντας στα κορίτσια τον τρόπο!

Οι διαγωνιζόμενες απόλαυσαν ιδιαίτερα την προετοιμασία αυτής της εμφάνισης και πειραματίστηκαν αρκετά!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή εντυπωσιάζονται από την ευρηματικότητα ορισμένων διαγωνιζόμενων παρατηρούν όμως για ακόμα μια φορά την ανακολουθία σε κάποιες βαθμολογίες.

Η ένταση ανάμεσα στην Απολλεών και στις υπόλοιπες fashionistas συνεχίζεται και η βαθμολογία που βάζει στην Αμάντα δυναμιτίζει περισσότερο το κλίμα.

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.