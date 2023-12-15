Με πολλές αλλαγές επανέρχεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το Survivor 2024 μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής 'Fay's Time', μία από τις μεγάλες αλλαγές είναι ότι καταργείται η ψηφοφορία του κοινού, καθώς το παιχνίδι θα είναι μόνο αγωνιστικό.

Επομένως, όποιος χάνει στα αγωνίσματα, θα είναι αυτόματα υποψήφιος προς αποχώρηση και αυτοί που αποφασίζουν είναι οι παίκτες.

Επίσης, υπάρχουν οι σκέψεις να καταργηθούν οι αποβολές. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μία ακραία συμπεριφορά όπως χειροδικία θα ισχύει η αποβολή των παικτών ωστόσο όταν δούμε μία 'παρανομία' στα πλαίσια του παιχνιδιού θα υπάρχει οικονομική ρήτρα και ποινή στο συμβόλαιο του παίκτη, αλλά σίγουρα όχι αποβολή.

Ακόμη, επιστρέφουν οι ατομικές ασυλίες, που σημαίνει ότι ο κάθε παίκτης θα έχει το δικαίωμα να σώζει μόνος του τον εαυτό του.

Τέλος, το ρεπορτάζ της εκπομπής ανέφερε τα εννέα πρόσωπα στα οποία έχει γίνει πρόταση να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

Κατερίνα Δαλάκα

Σάββας Γκέντσογλου

Σάββας Πούμπουρας

Δημήτρης Βλάχος

Τζέιμς Καφετζής

Μαρία Αντωνά

Αλέξης Παππάς

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Βασίλης Πορφυράκης

Σημειώνεται πως ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι απάντησαν τα πρόσωπα αυτά.

Πηγή: skai.gr

