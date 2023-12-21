«Hov1 Forever»: Ταινία για το δημοφιλές σουηδικό συγκρότημα

Tο παλαιότερο κινηματογραφικό στούντιο της Σκανδιναβίας, SF Studios, σχεδιάζει την παρουσίαση ταινιών συναυλιών στους κινηματογράφους, με πρώτο το φιλμ «Hov1 Forever» που ακολουθεί το δημοφιλές σουηδικό συγκρότημα Hov1 κατά τη διάρκεια της sold-out καλοκαιρινής περιοδείας τους.

Το γκρουπ Hov1, η περιοδεία του οποίου περιελάμβανε σταθμούς σε 27 πόλεις στη Σουηδία και τη Νορβηγία, ήταν στην κορυφή της λίστας των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στη Σουηδία το 2023. Απεικονίζοντας τα μέλη του, Ludwig Kronstrand, Noel Flike, Dante Lindhe και Axel Liljefors, η ταινία θα δείχνει το συγκρότημα να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στη σκηνή και να συναρπάζει θαυμαστές, αλλά θα προβάλλει και την εκτός σκηνής ζωή τους, συμφωνα με το Variety.

SF Studios to Bring First Concert Movie on Swedish Band Hov1 to Scandinavian Theaters (EXCLUSIVE) https://t.co/AFK2C6nrXH — Variety (@Variety) December 20, 2023

Το σουηδικό συγκρότημα έκανε αίσθηση το 2017 με το ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ "Hov1" και κυκλοφόρησε άλλα τρία άλμπουμ που ήταν στην κορυφή των chart: Gudarna på Västerbron, Vindar på Mars και Barn av vår tid. Όλα έχουν βρεθεί στην πρώτη θέση στα charts. Το συγκρότημα με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλη τη Σκανδιναβία κέρδισε επίσης επτά βραβεία Rockbjörnen, έξι βραβεία P3 Gold, τρεις υποψηφιότητες για Grammy και έναν αριθμό ρεκόρ επίσημων νούμερο ένα σινγκλ στη σουηδική μουσική ιστορία.

Η ταινία θα προβάλλεται στους κινηματογράφους της Σουηδίας από τις 4 έως τις 14 Ιανουαρίου και στη συνέχεια σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

