«Ο Μονομάχος»: Με τα κέρδη θέλουν να πάνε Ιαπωνία και Βέλγιο – Τρέιλερ

«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Ο Γιάννης Ζάρας συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και απέναντι του βρίσκονται ακόμα 25 ενεργοί αντίπαλοι. Ο πρώην αστυνομικός και νυν προγραμματιστής θέλει να τους εξοντώσει και να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να κάνει ένα δαπανηρό ταξίδι, στην Ιαπωνία.

Γίνεται νέα κλήρωση και τυχερός αναδεικνύεται ο Μάνος Ρουχωτάς από τη θέση 84. Είναι ξενοδοχοϋπάλληλος από τη Ρόδο, αγαπάει την ηλεκτρονική μουσική και θέλει με τα χρήματα που θα κερδίσει από τον ΜΟΝΟΜΑΧΟ να πάει στη Tomorrowland, στο Βέλγιο.

Σύντομα, ενεργοποιεί σταδιακά τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του και μένει μόνο με 8 αντιπάλους. Θα καταφέρει να τους κερδίσει;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

