Survivor: Κόκκινοι και μπλε σε ρήξη - Δείτε το trailer

Η χθεσινή ήττα των Μπλε και η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν λέει να κοπάσει. Η Ζωή βρίσκεται στο στόχαστρο των Μπλε όμως αυτό δεν φαίνεται να την απασχολεί. Ο Φάνης δεν μπορεί να δεχτεί τη στάση της και το δηλώνει ανοιχτά.
Ο στίβος για το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας είναι συνδυαστικός και απαιτεί ταχύτητα, ισορροπία και ευστοχία. Ποια ομάδα θα καταφέρει να δείξει το σθένος του νικητή;
Στο Συμβούλιο του νησιού η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού για επικείμενη άφιξη νέων Survivors φέρνει αναστάτωση…
Όλα όμως κρίνονται απόψε στην ψηφοφορία, γνωρίζοντας πως ήδη είναι υποψήφιος ο Rob το δεύτερο όνομα που θα βγει από την κάλπη θα δείξει εάν η μονομαχία της Τετάρτης θα είναι αντρική ή γυναικεία υπόθεση…
SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.