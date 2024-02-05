Λογαριασμός
Survivor: Κόκκινοι και μπλε σε ρήξη - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό, απόψε στις 21.00

Survivor

Η χθεσινή ήττα των Μπλε και η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν λέει να κοπάσει. Η Ζωή βρίσκεται στο στόχαστρο των Μπλε όμως αυτό δεν φαίνεται να την απασχολεί. Ο Φάνης δεν μπορεί να δεχτεί τη στάση της και το δηλώνει ανοιχτά. 

Ο στίβος για το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας είναι συνδυαστικός και απαιτεί ταχύτητα, ισορροπία και ευστοχία. Ποια ομάδα θα καταφέρει να δείξει το σθένος του νικητή; 

Στο Συμβούλιο του νησιού η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού για επικείμενη άφιξη νέων Survivors φέρνει αναστάτωση… 

Όλα όμως κρίνονται απόψε στην ψηφοφορία, γνωρίζοντας πως ήδη είναι υποψήφιος ο Rob το δεύτερο όνομα που θα βγει από την κάλπη θα δείξει εάν η μονομαχία της Τετάρτης θα είναι αντρική ή γυναικεία υπόθεση…  

SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ 

Πηγή: skai.gr

