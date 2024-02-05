Το πιο ανταγωνιστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων ξεκινά για ακόμα μία εβδομάδα στον ΣΚΑΪ και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τους υποψήφιους Μονομάχους που θα διεκδικήσουν έως και 100.000 ευρώ!

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης από τη θέση 83 είναι ο μοναδικός που κατάφερε να κερδίσει τη Σταματίνα Κοτσιοπούλου και να πάρει τη θέση της. Εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία security, αγαπάει πολύ τη δουλειά του και του αρέσει πολύ να διαβάζει. Ο Δημήτρης μέχρι τώρα έχει μαζέψει 2.455 ευρώ από τα προηγούμενα παιχνίδια καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που έμεινε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού κερδίζοντας τους Μονομάχους. Σήμερα, ήρθε η ώρα να μονομαχήσει εκείνος με τους 100!

Ο Φίλιππος Χαμαλίδης από τη θέση 70 είναι ένας ακόμα τυχερός που κληρώνεται και ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Εργάζεται ως ιατρικός επισκέπτης σε φαρμακευτική εταιρεία, απαντά σωστά στην πρώτη ερώτηση και το παιχνίδι ξεκινά! Ποια θα είναι η πορεία του στο παιχνίδι;

