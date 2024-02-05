Ο Μάρκος υποδέχεται τη Μυρτιάννα και την Εβίτα, που έχουν καταφέρει να εκτοπίσουν όλους τους προηγούμενους αντίπαλους και μπαίνουν στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με τον αέρα τεσσάρων νικών. Σήμερα, αντιμετωπίζουν άλλες δύο κολλητές φίλες, την Κατερίνα και τη Μαριαλένα.

Η Μυρτιάννα και η Εβίτα, ξέροντας πια τα κατατόπια της κουζίνας, παίρνουν θέση για να μαγειρέψουν «κους κους με πλευρώτους και σάλτσα μάνγκο». Με τις σωστές οδηγίες της Μυρτιάννας, η Εβίτα μαγειρεύει και παρουσιάζει το πιάτο της στον Έκτορα. Θα αποσπάσει τα θετικά του σχόλια και στο σημερινό επεισόδιο;

Η Κατερίνα ασχολείται με τα social media και η Μαριαλένα είναι ιατρικός επισκέπτης. Είναι φίλες με καταγωγή από το Αγρίνιο και συμπληρώνουν η μία την άλλη με μία σημαντική διαφορά – στη σχέση τους με τη μαγειρική, αφού η Μαριαλένα δεν το έχει καθόλου. Όταν μπαίνει πίσω από τον πάγκο της κουζίνας, το ένα λάθος ακολουθεί το άλλο – από τη συλλογή των υλικών μέχρι την εκτέλεση. Ο Έκτορας θα καταφέρει να δοκιμάσει το «κριθαρότο με γαρίδες» που είχαν σκοπό να μαγειρέψουν ή θα αντικρίσει ένα άδειο πιάτο;

