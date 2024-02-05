Πώς κάνεις remake της επιτυχίας του 2005 «Mr. and Mrs. Smith»; Η ρομαντική κατασκοπευτική ταινία δράσης, στην οποία η Angelina Jolie και ο Brad Pitt πρωταγωνιστούσαν ως δολοφόνοι, «μεταμφιεσμένοι» σε παντρεμένο ζευγάρι, ήταν ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Έκανε εισπράξεις άνω των 186 εκατ. δολαρίων στο box office, καθώς το ειδύλλιο των συμπρωταγωνιστών της διαδραματιζόταν στα tabloids.

Τώρα, η ταινία επαναπροσδιορίζεται ως σειρά οκτώ επεισοδίων με πρωταγωνιστή και παραγωγό τον Donald Glover. Σε αυτή την εκδοχή, ο Glover υποδύεται τον John Smith μαζί με τη Maya Erskine ως Jane Smith.

Στη σειρά «Glover-Erskine», «δύο μοναχικοί ξένοι βρίσκουν δουλειά, σε μια μυστηριώδη υπηρεσία κατασκοπείας, που τους προσφέρει μια ένδοξη ζωή κατασκοπείας, πλούτου, ταξιδιών και ένα ονειρεμένο σπίτι στο Μανχάταν. Η παγίδα; Νέες ταυτότητες σε έναν κανονισμένο γάμο ως ο κύριος και η κυρία Τζον και Τζέιν Σμιθ», αναφέρει η περιγραφή της σειράς στο Prime Video. «Πλέον παντρεμένοι, ο Τζον και η Τζέιν συμμετέχουν σε μια αποστολή υψηλού κινδύνου κάθε εβδομάδα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν ένα νέο ορόσημο στη σχέση τους. Η περίπλοκη ιστορία κάλυψής τους γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν ερωτεύονται. Τι είναι πιο ριψοκίνδυνο: η κατασκοπεία ή ο γάμος;».

Στην ταινία του 2005, ο Πιτ και η Τζολί υποδύονταν δύο επαγγελματίες δολοφόνους που γνωρίστηκαν τυχαία στη δουλειά και γρήγορα παντρεύτηκαν.

