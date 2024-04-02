Survivor 2024:«Πάγωσαν» στο Συμβούλιο: «Υποδεχθείτε τον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη!»

Μια μάλλον όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους Survivors στο τελευταίο Συμβούλιο του Νησιού. Οι παίκτες πριν λίγες μέρες ενημερώθηκαν ότι έχει μείνει πολύ μικρό διάστημα για το πολυπόθητο πάρτι της Ένωσης, ένα σημείο τομή για την πορεία του παιχνδιού. Είναι λογικό λοιπόν να μετρούν αντίστροφα εβδομάδες για την επιστροφή στο Γαλάτσι και την ανάδειξη του νικητή. Κάθε νέος παίκτης που μπαίνει στο παιχνίδι σημαίνει μια επιπλέον εβδομάδα, γι'αυτό δεν φάνηκε να χαίρονται πολύ όταν ο Γιώργος Λιανός τους ανακοίνωσε ότι 2 παίκτες επιστρέφουν στο παιχνίδι. Ο παρουσιαστής ζήτησε από τους παίκτες να υποδεχτούν τον Τάκη Καραγκούνια και τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη.

Τότε η Σταυρούλα, που ήταν και στο περσινό παιχνίδι μέχρι το τέλος, θυμήθηκε ότι οι δύο παίκτες είχαν κερδίσει σε παιχνίδι με τον Ατζούν, την επιστροφή τους στον Άγιο Δομίνικο για διακοπές. Ο Λιανός αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι επρόκειτο για πρωταπριλιάτικό αστείο, και οι καρδιές των παικτών επανήλθαν στη θέση τους.



Πηγή: skai.gr

