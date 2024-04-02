Survivor 2024: Κόκκινη η ασυλία, επιστροφή για την Ασημίνα και ανοικτό το φύλο της Μονομαχίας

Ακόμα μια ανατροπή σκηνικού στο παιχνίδι. Μετά την νίκη των Μπλε στον πρώτο αγώνα ασυλίας, οι Διάσημοι κατάφεραν να εμφανιστούν πολύ πιο δυναμικοί και να πάρουν τη νίκη.

Ο αγώνας στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν αρκετά ισορροπημένος. Στο ξεκίνημα ο James Καφετζής κέρδισε τον αγαπημένο του αντίπαλο, Αλέξη Παππά και έδωσε χαμόγελα στην ομάδα του. Ο Γκιουλέκας επ' ευκαιρίας του ματσαρίσματος έκανε στον Αλέξη κάποιες σοβαρές ερωτήσεις για τη σχέση του με τον φίλο του.

Λίγο αργότερα ο Γκιουλέκας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στον Φάνη, και τον κέρδισε. Ο Φάνης σε μια σπάνια γι' αυτόν κακή αγωνιστικά μέρα, δεν έφερε κανένα πόντο και δεν αγωνίστηκε στα Flag Race.

Στα καλά νέα για τους Κόκκινους ήρθε να προστεθεί και η επιστροφή μετά από 5 εβδομάδες της Ασημίνας Χατζηανδρέου στους στίβους μάχης. Παρότι ο γιατρός δεν έδωσε την έγκρισή του για να αγωνιστεί η παίκτρια, εκείνη δήλωσε ότι θα παίξει με δική της ευθύνη.

Η προσπάθειά της δεν συνδυάστηκε με νίκη, και αυτό φάνηκε να την ρίχνει ψυχολογικά.

Η ομάδα της ωστόσο κατάφερε χωρίς τη δική της βοήθεια να φτάσει στον 12ο πόντο και να πάρει την δεύτερη ασυλία.

Μετά την ψήφιση της Ιωάννας στο προηγούμενο Συμβούλιο, οι Μπλε άνδρες θα μπορούσαν να ψηφίσουν κάποια κοπέλα και να κλειδώσουν την γυναικεία αποχώρηση. Οι καταπόνηση όμως των κοριτσιών της ομάδας έθεσε ως σοφότερη επιλογή την ψήφιση άνδρα. Ο παίκτης που ψηφίστηκε ήταν ο Σταμάτης. Παρά την αγωνιστική του άνοδο, οι συμπαίκτες του δήλωσαν ότι τον ψηφίζουν και για λόγους συμβίωσης, καθώς κατάφερε να δημιουργεί θέμα ακόμα και στις νίκες της ομάδας.

