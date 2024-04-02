Λυρικό Καμπαρέ: Ένα θεατρικό αναλόγιο της Μάγδας Μαυρογιάννη για τον Kurt Weill στο Μέγαρο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει στην αίθουσα Μητρόπουλος, την Τρίτη 2 Απριλίου, ένα θεατρικό αναλόγιο της Μάγδας Μαυρογιάννη για τον Kurt Weill. Ένα «Λυρικό Καμπαρέ», μια μελωδική διαδρομή του μεγάλου συνθέτη από το Βερολίνο και το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη, μέσα στο χρόνο και το χώρο της μουσικής. Τρία μουσικά άλματα στη ζωή του Kurt Weill. Από Hans Esler, Berg, Webern στην atonik μουσική, στο σοφιστικέ καμπαρέ και το μιούζικαλ. Στο ρόλο της Λόττε Λέννα η Ανδρομάχη Δαυλού | Μεσόφωνος: Άρτεμις Μπόγρη. Πιάνο: Γιώργος Κωνσταντίνου.

Τρίτη 2 Απριλίου στις 20:30

Εισιτήρια: 18 ευρώ και 12 ευρώ. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Συναυλία στο σκοτάδι: «20 φωτεινές ιστορίες» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Την Τρίτη 2 Απριλίου ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Σαββέρια Μαργιολά, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Παντελής Κυραμαργιός ανεβαίνουν στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης χαρίζοντάς μας «20 φωτεινές ιστορίες», για μία μοναδική συναυλία στο σκοτάδι με σκοπό την υποστήριξη της Συλλογικής Κουζίνας «El Chef». Μετά τις συνεχείς sold out συναυλίες στο σκοτάδι, τα “Σπουδαία Events” υποδέχονται τέσσερις αγαπημένους στο κοινό καλλιτέχνες, συνοδευόμενοι από τον εξαιρετικό κιθαρίστα Βασίλη Κετεντζόγλου για μία μαγική βραδιά. Μία συσκοτισμένη αίθουσα και είκοσι ερμηνείες αγαπημένων κομματιών αρκούν για να αρμενίσουμε σε θάλασσες, να σταθούμε στα πόδια μας, να διαλέξουμε πλευρά, και να δώσουμε τα κλειδιά της καρδιάς μας στους μοναδικούς αυτούς καλλιτέχνες. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν την υποστήριξη της Συλλογικής Κουζίνας «El Chef».

Τρίτη 2/4, 21:00

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: ticketservices.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα. τηλ. 2103418550

Αέρινα Περάσματα: Έκθεση της Μαρίνας Γκενάντιεβα στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Μαρίνας Γκενάντιεβα «Αέρινα Περάσματα», που εγκαινιάζεται την Τρίτη 2 Απριλίου 2024. Ο Τάκης Κουμπής αναφέρει για τα έργα της Μαρίνας Γκενάντιεβα: «”Η Νεκρή Ζώνη της Κύπρου ως ενέργημα εικόνας” Τα Αέρινα Περάσματα της Μαρίνας Γκενάντιεβα θέτουν το ερώτημα της διέλευσης των ορίων και, ιδίως, την κίνηση του περάσματος των αόρατων ορίων, όπως αυτών της Νεκρής Ζώνης, τα οποία δεν εξακριβώνονται ούτε στο έδαφος ούτε στους χάρτες, αλλά προσλαμβάνονται μέσω της ενόρασης και της θέασης. Η παρουσία των έργων, εδώ, αποβλέπει να μετατρέψει την εικαστική μορφή σε ενεργητική εικόνα και να θέσει το έργο εν κινήσει μέσω της διάδρασης με τον παρατηρητή. Συνεπώς, δεν πρόκειται για αναπαραστάσεις αλλά για έργα που καθίστανται ενεργήματα εικόνας, καθότι εμπεριέχουν οπτικώς τη μετατροπή τους σε τεχνουργήματα εν ενεργεία».

Διάρκεια Έκθεσης: 2 – 20 Απριλίου 2024 | Εγκαίνια: Τρίτη, 2 Απριλίου 2024 18.00 – 21.00

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 11:00–15:00

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20. Τηλ: +30 210 3608278

