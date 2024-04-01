«Γενικευμένη σύρραξη» στο Survivor 2024: Παράπονα, μπηχτές κι εντάσεις

«Ανέβηκαν οι τόνοι» μεταξύ των παικτών στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι

Στους Μπλε, η ένταση ανάμεσα στον Σταμάτη και τη Χρύσα συνεχίζεται.

“Ενώ μιλάω, η Χρύσα γελάει και ειρωνεύεται συνεχώς. Είμαι ένας άνθρωπος που, Δόξα τω Θεώ, συγκρατώ τα νεύρα μου και αντί να σε βρίσω εκείνη τη στιγμή, δεν σου είπα τίποτα” είπε μιλώντας στην κάμερα ο Σταμάτης.

“Δεν γίνεται να θυματοποιείσαι τόσο. Να είσαι 30 χρονών και να ψάχνεις παρηγοριά στον Αλέξη Παππά. Μου μίλαγε και κοίταγε τον Αλέξη, λες και θα του πει “μπράβο Σταμάτη μου, τα είπες τέλεια”. Αδιανόητο”, σχολίασε από την πλευρά της η Χρύσα.

Από την άλλη, ο Τζέιμς Καφετζής, αποκάλεσε τον Σταμάτη “πιόνι το Αλέξη Παππά”.

Στο μεταξύ, απασφάλισε και κατά του Αλέξη Παππά, καταλογίζοντας του ζήλεια για το γεγονός πως κάνει παρέα με τον Γκιουλέκα.

Την ίδια ώρα, ο Γκιουλέκας δήλωσε πως θεωρεί ότι οι επιθέσεις που δέχεται για την παρέα με τον Τζέιμς κρύβουν κάτι άλλο.

Πηγή: skai.gr

