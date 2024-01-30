Survivor 2024- Ταλαδιανός: O Λαμάι κατάλαβε, θα είναι ο επόμενος που θα ψηφιστεί

Την άποψη πως η επιθετικότητα του συμπαίκτη του, Σωτήρη Λαμάι προκάλεσε η επίγνωση του ότι είναι ο επόμενος που θα καταψηφιστεί, εξέφρασε στο σημερινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι ο Σταμάτης Ταλαδιανός.

Ο Σωτήρης Λαμάι δήλωσε στο χθεσινό συμβούλιο του νησιού πως «δεν είναι γλίτσας, ούτε κλικαδόρος» και η ατάκα αυτή ενόχλησε τον Ταλαδιανό.

«Δεν έχω μπει σε καμία κλίκα, δεν έχω γίνει οργανωτής σε καμία κλίκα, αν εννοεί κι εμένα, δεν μου αρέσει να ακούω κάποιον να αποκαλεί τον άλλο, κι εμένα αν εννοεί, "γλίτσα" ή "κωλοτούμπα", καθώς δεν ισχύει. Από τη στιγμή που ήρθε, έχει πει πάρα πολλά σε εμάς. Μέχρι την προηγουμενη εβδομάδα, ήταν μέσα στον χαβαλέ, να σας ανεβάσω κλπ κλπ και μόλις κατάλαβε την επόμενη μέρα, ότι θα κινηθούμε περισσότερο στο ανδρικό αγωνιστικό κομμάτι και κατάλαβε ότι θα είναι ο επόμενος που θα ψηφιστεί, έβγαλε μια επίθεση σε όλη την ομάδα. Όταν ήρθε στην ομάδα, είπε "έχω έρθει για να τα κάνω όλα λίμπα". Είπε "είστε πολύ ήσυχοι παιδιά, δεν έχετε ίντριγκα, δεν κάνετε ριάλιτι". Για μένα το ριάλιτι είναι να είμαι ο πραγματικός Σταμάτης, αυτός που άλλες φορές κάνει χαβαλέ, άλλες φορές δεν μιλαέι πολύ, άλλες μιλάει. Έτσι είναι η διάθεσή μου. Αν ο Σωτήρης θεωρεί ότι το ριάλιτι είναι να μαλώσουμε, εγώ δεν έχω σκοπό να μαλώσω με κανέναν Σωτήρη και με κανέναν γενικά που έχει τέτοια διάθεση», δηλωσε.

«Εμένα με στενοχωρεί όταν ειδικά μετά από όλα αυτά, αναφέρει και ότι δεν έχουμε ψυχή, ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Απαγορεύεται να ανταλλάξω μια κουβέντα με έναν άνθρωπο της απέναντι ομάδας; Τι είμαι; Εχθρός; Έχω κάτι να χωρίσω με αυτόν τον παίκτη; Έχω να λύσω μόνο στον στίβο μάχης και το αποδεικνύω κάθε μέρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας κουνάει το δάχτυλο κάθε μέρα και μας αποκαλεί με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν έχω δώσει εγώ την ψυχή μου; Δεν έχει δώσει την ψυχή του ο Φάνης;», πρόσθεσε.



