My Style Rocks: Νέος κύκλος έρχεται στον ΣΚΑΪ! Δείτε το teaser

My Style Rocks, νέος κύκλος έρχεται στον ΣΚΑΪ!

Είναι κορυφαίοι στο είδος τους... Για να τους συναντήσεις πρέπει να είσαι style approved… Τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει την αγάπη τους για τη μόδα...

Έρχονται για iconic εμφανίσεις…Τι άλλο κρύβουν οι σκιές;

Το χαμόγελο της Κατερίνας Καραβάτου τα λέει όλα!

MY STYLE ROCKS – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, NEA ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ, ΝΕΑ ΔΙΑΘΕΣΗ!

Όλα στο φως… σύντομα!

Δείτε το teaser:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.