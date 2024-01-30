Η πρωταγωνίστρια του «House of the Dragon», Μίλι Άλκοκ, πήρε τον πολυπόθητο ρόλο της «Supergirl» στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC με επικεφαλής τους Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σαφράν.

Η Αυστραλή ηθοποιός υποδύθηκε τη νεαρή πριγκίπισσα Ρενίρα Ταργκάριεν, στην πρώτη σεζόν του «House of the Dragon» από το HBO, ενώ έχει εμφανιστεί και στις σειρές: «Upright», «Reckoning» και «The Gloaming».

Σύμφωνα με το «Deadline», κέρδισε τον ρόλο από την πρωταγωνίστρια της ταινίας «CODA», Εμίλια Τζόουνς, και από την Μεγκ Ντόνελι, η οποία έχει δανείσει τη φωνή της στον χαρακτήρα στις ταινίες κινουμένων σχεδίων της DC, «Legion of Superheroes» και «Justice League: Crisis on Infinite Earths Part One».

Φήμες θέλουν το νέο Supergirl πριν πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Supergirl: Woman of Tomorrow» να κάνει πρώτα την εμφάνισή της σε κάποιο άλλο πρότζεκτ, ίσως στο «Superman Legacy» του Τζέιμς Γκαν, το οποίο ξεκινά τα γυρίσματα άμεσα.

«Αυτό είναι αλήθεια. Η Μίλι είναι μια τρομερά ταλαντούχα νεαρή ηθοποιός και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα είναι μέρος του νέου σύμπαντος της DC», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Ιnstagram o Τζέιμς Γκαν, καλοσωρίζοντας την πρωταγωνίστρια.

«Την είδα για πρώτη φορά στο «House of the Dragon», αλλά με εντυπωσίασε στις οντισιόν και στα δοκιμαστικά της για το Supergirl», πρόσθεσε.

Το Νοέμβριο έγινε γνωστό ότι το σενάριο της ταινίας «Woman of Tomorrow» έχει αναλάβει η θεατρική συγγραφέας Άνα Νογκέιρα, ενώ θα είναι βασισμένο στη ομώνυμη σειρά κόμικς του Τομ Κινγκ και Μπίλκις Έβελι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

