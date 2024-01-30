Τρεις μερες έμειναν πριν τον μεγάλο τελικό του MSR και οι διαγωνιζόμενες είχαν ως θέμα να συνοδεύσουν CEO.

Η guest κριτής στο σημερινό επεισόδιο ήταν η blogger και influencer Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, η οποία αφότου μοιράστηκε στυλιστικές συμβουλές με τα κορίτσια, έδωσε τον έξτρα βαθμό της στη Διονυσία.



Η Διονυσία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, 15,3 και στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Μιμή με 10,7.



«Είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε δει σήμερα», είπε o Δημήτρης Σκουλός στη Διονυσία και αναρωτήθηκε αν οι συμπαίκτριές της πάνε να τη ρίξουν βαθμολογικά. «Δεν είναι λίγο άδικο να σε βαθμολογούν με 2άρια», αναρωτήθηκε ο κριτής.



Υπήρξε έντονη διαφωνία ανάμεσα στη Γεωργία και τη Διονυσία για την εμφάνιση της τελευταίας. «Αυτό το look θα σου άρεσε υπό κανονικές συνθήκες», είπε η Κατερίνα Καραβάτου στη Γεωργία.



Η Μορτασία είπε στη Γεωργία πως πιστεύει ότι την βαθμολογεί αυστηρά, ενώ στη συνέχεια η Διονυσία ανέφερε πως είναι αυστηρή με τη Μορτασία γιατί τη βλέπει νίκητρια.



«Είσαι ΣΤ' Δημοτικού και πας να πεις ποίημα σε σχολική γιορτή», σχολίασε ο Δημήτρης Σκουλός για την εμφάνιση της Μορτασίας, με την παίκτρια να γελά και να συμφωνεί μαζί του.



Ο Στέλιος Κουδουνάρης ανέφερε στην Απολλεών πως η εμφάνισή της είναι σωστή αλλά βαρετή. «Είναι σαν να μην βλέπω την Απολλεών που μάθαμε».

Η guest κριτής Χρυσιάννα Ανδριοπούλου συνεχάρη τις διαγωνιζόμενες για την όλη προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να βρίσκουν κάθε μέρα νέα looks. «Είναι άθλος αυτό που κάνετε».



Η Σοφία Χατζηπαντελή εξήγησε γιατί βαθμολογούσε με υψηλούς βαθμούς σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.



Επίσης, τις ίδιες βαθμολογίες που έβαζαν σχεδόν όλες οι διαγωνιζόμενες μεταξύ τους, σχολίασαν οι κριτές. «Ήρθαν σήμερα, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και είπαν: ''ωραία ας βάλουμε όλες 3''», είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Κουδουνάρης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.