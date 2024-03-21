Viral η «υπεργιαγιά» που έκανε διατάσεις και χόρεψε σάμπα στη Χαλκίδα

Σκόρπισε χαμόγελα και κατάφερε να γίνει viral η Ευβοιώτισσα ηλικιωμένη που αποφάσισε να ξεμουδιάσει με διατάσεις και στη συνέχει να επιδοθεί σε ξέφρενη σάμπα στην Παραλία της Χαλκίδας.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου η «θεάρα υπεργιαγιά» ξεμούδιασε με λίγες ασκήσεις και στη συνέχεια χάρισε άπλετο κέφι και θετική διάθεση στην παρέα της και σε όποιον βρέθηκε στο σημείο.

Σε κάθε περίπτωση το σκηνικό δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάσει αφού… αυτά παθαίνει όποιος βρεθεί στα «τρελά νερά» του Ευρίπου.

