My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Σιμόν ήταν η νικήτρια – «Έσπασαν» Νικολίνα και Ζέτα

Σε ένα επεισόδιο με δοκιμασία το ανδρόγυνο look, η Σιμόν ήταν η νικήτρια, ενώ βούρκωσαν η Νικολίνα και η Ζέτα στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Με υψηλή βαθμολογία, 14.1 η Σιμόν αναδείχθηκε η νικήτρια της ημέρας και αφαίρεσε βαθμό από την Δήμητρα Μπεσίρη.

Η Νικολίνα σχολίασε την εμφάνιση της Ζέτας λέγοντας: «είναι τόσο θεατρικό το look σου που δεν είναι τόσο φορέσιμο».

Στη συνέχεια η Ζέτα έκρινε τη Νικολίνα: «Βλέπω μια ακαταστασία, δεν ξέρω τι να σχολιάσω». Η Νικολίνα δήλωσε πως είναι σίγουρη πως είναι ανταποδοτικό το 1 που της έβαλε.

«Βλέπω τη δυνατότητα και από την ξεροκεφαλιά δεν προχωράς. Εγώ σε πιστεύω πάρα πολύ. Το look είναι τέλειο, αλλά εκτός θέματος», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Νικολίνα.

Στη συνέχεια η Νικολίνα ξέσπασε. «Έχω απελπιστεί, ειδικά αυτή την εβδομάδα». «Δεν γίνεται να παίρνω αυτές τις βαθμολογίες με αυτά τα looks που φέρνω», πρόσθεσε.

Έπειτα και η Ζέτα ήταν φορτισμένη. «Θεωρώ ότι υπάρχει μια αρνητική ενέργεια», είπε, με την Άννα Καψάλη να της απαντά: «Δεν πρέπει να σε θεωρείς αδικημένη. Περίμενα να δω περισσότερα».

Εντυπωσιάστηκαν οι κριτές με τη Σιμόν. Δύο 4άρια από την Άννα Καψάλη και την Έβελυν Καζαντζόλου και 3 από τον Στέλιο Κουδουνάρη.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης επενέβη στο look της Φωτεινής και το διόρθωσε.

Η Άννα Καψάλη δήλωσε στη Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου πως είναι απογοητευμένη και δεν βλέπει καμία εξέλιξη.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων

Πηγή: skai.gr

