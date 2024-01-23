Survivor 2024: Στραβό ξεκίνημα για Λαμάι: «Να μου λέει ότι θα μου ρίξει μπουνιά;»

Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι για τον νεοεισελθόντα Σωτήρη Λαμάι. Ο παίκτης μπήκε φορτσάτος να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Παππά στο δικό του παράλληλο παιχνίδι, ωστόσο από την πολύ του φόρα υπέπεσε σε ατοπήματα που τον έφεραν απέναντι ακόμα και σε συμπαίκτες του.

Η εριστική του διάθεση απέναντι στον Αλέξη είναι έκδηλη σε κάθε στιγμή. Ακόμα και χωρίς προφανή λόγο. Δοθείσης όμως και της ευκαιρίας, ο μαχητής είναι πάντα έτοιμος να βγει μπροστά και να τα βάλει μαζί του. Αυτό έκανε και στην κόντρα που είχε ο ηθοποιός με τον Φάνη.

Αμέσως μετά τον αγώνα ο Αλέξης απόκάλυψε έναν μικρό διάλογο που είχαν οι δυο τους. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο Λαμάι τον απέιλησε ότι θα τον χτυπήσει. Ο Γιώργος Λιανός δεν άφησε την κουβέντα να εξελιχθεί και υποσχέθηκε να γίνει η συνέχεια στο Συμβούλιο.

Ο Λαμάι βρήκε ωστόσο τον χρόνο να απαντήσει σε όσα ειπώθηκαν, με προσωπική συνέντευξη, λέγοντας ότι δεν είναι τραμπούκος, και δίνοντας τη δική του εξήγηση για το συμβάν.

Η κουβέντα όπως ήταν φυσικό μονοπώλησε το Συμοβούλιο του νησιού, ενώ επί τη ευκαιρία αναδύθηκαν και άλλα ζητήματα που έχει προλάβει ο επιχειρηματίας να προκαλέσει μέσα στις λίγες μόλις ώρες που έχει στο παιχνίδι.

Ο Γιώργος Λιανός, αφού ολοκληρώθηκε η κουβέντα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες πράξεις σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν ανεκτές και σημαίνουν αυτομάτως αποκλεισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.