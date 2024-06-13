Στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ συμμετείχε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

Για την ακρίβεια ανέφερε πως το πρόβλημα είναι κατά 80% εισαγόμενο και κατά 20% οφείλεται σε εγχώρια ζητήματα ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, ενώ όπως δήλωσε:

«Πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες του ανταγωνισμού», προαναγγέλλοντας πως η ΤτΕ θα παρουσιάσει έρευνα το ερχόμενο διάστημα για τις αιτίες των ανατιμήσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυβέρνηση έχει μία καθαρή τριετία μπροστά της και δεν πρέπει να κάνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις με κυρίαρχες αυτές στη δικαιοσύνη, την αγορά εργασίας, και στο “τρίγωνο της γνώσης”: παιδεία, καινοτομία,

Πηγή: skai.gr

