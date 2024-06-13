Λογαριασμός
Survivor: Ένα έπαθλο επικοινωνίας που συγκινεί - Δείτε το trailer

Απόψε Μπλε και Κόκκινοι αναμετρούνται στο στίβο μάχης για το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας 

Survivor

SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Survivor 2024

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Δώρας φάνηκε να μη ξαφνιάζει ούτε την ίδια αλλά ούτε και την Κόκκινη ομάδα που αυτή τη φορά βρέθηκε ως παρατηρητής στο Συμβούλιο του νησιού.

Survivor 2024

Survivor 2024

Απόψε Μπλε και Κόκκινοι αναμετρούνται στο στίβο μάχης για το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας που θα τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν δύο τηλεφωνήματα σε δικούς τους ανθρώπους. Κανείς δεν θέλει να χάσει ένα τέτοιο έπαθλο και η αναμέτρηση είναι σκληρή πηγαίνοντας πόντο-πόντο.

Survivor 2024

Ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη και να νιώσουν λίγο πιο κοντά στους ανθρώπους που τους έχουν λείψει τόσο;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024
