Survivor: Ένα έπαθλο επικοινωνίας που συγκινεί - Δείτε το trailer

SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Δώρας φάνηκε να μη ξαφνιάζει ούτε την ίδια αλλά ούτε και την Κόκκινη ομάδα που αυτή τη φορά βρέθηκε ως παρατηρητής στο Συμβούλιο του νησιού.

Απόψε Μπλε και Κόκκινοι αναμετρούνται στο στίβο μάχης για το πολυπόθητο έπαθλο επικοινωνίας που θα τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν δύο τηλεφωνήματα σε δικούς τους ανθρώπους. Κανείς δεν θέλει να χάσει ένα τέτοιο έπαθλο και η αναμέτρηση είναι σκληρή πηγαίνοντας πόντο-πόντο.

Ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη και να νιώσουν λίγο πιο κοντά στους ανθρώπους που τους έχουν λείψει τόσο;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

