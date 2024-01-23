Συναρπαστική για ακόμα μια φορά ήταν η αναμέτρηση για την ασυλία. Πολλοί αγώνες στο όριο, μπόλικα νεύρα και υπερπροσπάθεια που οδήγησε σε τραυματισμούς. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον φουριόζο Σάββα Γκέντσογλου να ξεχνά σημαιάκια και τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον "ξυπνήσουν".

Το πρώτο περιστατικό από τα πολλά, έλαβε χώρα όταν ο Αλέξης Παππάς θεώρησε ότι αδικήθηκε στη διάρκεια του αγώνα, με παρατήρηση που του έγινε για τους κανόνες της πίστας. Ένα σχόλιό του ενόχλησε τον Φάνη ο οποίος έσπευσε να ζητήσει τα ρέστα.

Οι αντιδράσεις της Ασημίνας είναι γνωστές, ιδίως τον τελευταίο καιρό που οι ήττες της είναι μπόλικες, η παίκτρια δεν κάνει καμία προσπάθεια να συγκρατηθεί. Αντίθετα εκφράζει τα νεύρα της και της σκέψεις της, όποιες και αν είναι αυτές.

Λίγο αργότερα ο Σταμάτης αμέσως μετά την ήττα του χτύπησε ένα τοτέμ πάνω σε κολώνα από τα νεύρα του. Τη στιγμή εκείνη περνούσε από δίπλα του η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία αρχικά τρόμαξε, και στη συνέχεια νευρίασε με τον αντίπαλο παίκτη.

Οι αναμετρήσεις συνεχίζονταν κανονικά όταν ξαφνικά ο Χρήστος Βολικάκης ξάπλωσε κλαίγοντας από τον πόνο. Ο παίκτης τραυμάτισε τον αστράγαλό του σε τέτοι βαθμό που δεν θα μπορούσε να συνεχίσει.

Λίγες αναμετρήσεις ύστερα ήταν σειρά του Σταμάτη να τραυματηστεί, αυτή τη φορά στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς γι'αυτόν τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά όσο στην αρχή έδειχναν.

Η επεισοδιακή αυτή αναμέτρηση έληξε τελικώς με τον πόντο που έφεραν Δώρα και Φάνης.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε, επικράτησε η διαμάχη άντρες - γυναίκες. Η Κρίστη Καθαργιά έλαβε 6 ψήφους και έγινε η δεύτερη προτεινόμενη προς αποχώρηση, ενώ ο Αλέξης Παππας έλαβε 5 ψήφους.



