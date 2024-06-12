Έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από έκρηξη και στη συνέχεια μεγάλης φωτιάς που σημειώθηκε περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο κατασκευής μαγειρικών σκευών (με την επωνυμία PAL SA, της Παλαμήδης ΑΕ) στην Κάτω Κηφισιά στην οδό Αιγιδών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ούτε για εγκλωβισμένους, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, έχει μερικώς μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο και η κατάσβεσή της συνεχίζεται από τις δυνάμεις που έχουν μεταβεί στο σημείο.

Ελικόπτερο έκανε προληπτικές ρίψεις νέου σε διπλανά εργοστάσια προκείμενου να μην επεκταθεί η φωτιά.

Η φωτιά πέρασε από το πρώτο κτίριο εταιρείας με πλαστικά, το οποίο κάηκε ολοσχερώς και πέρασε στο δεύτερο όπου στεγάζεται τεχνική εταιρεία, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολιτάς.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 15.34 το μεσημέρι και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 το μεσημέρι στους κατοίκους των γύρω περιοχών καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή όπου έσπευσαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προληπτικά για τυχόν εγκλωβισμένους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην #Κάτω_Κηφισιά



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 12, 2024

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έκαναν έκκληση στους πολίτες να μην κατευθύνονται στην περιοχή προκειμένου να διευκολύνουν την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και για να μην υπάρξει ο κίνδυνος εγκλωβισμού, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Στον σύζυγο της Μίνας Γκάγκα ανήκει το εργοστάσιο

Στον Βασίλη Παλαμήδη, σύζυγο της πρώην αναπληρώτριας υπουργού υγείας, Μίνας Γκάγκα ανήκει το εργοστάσιο που φλέγεται στην Κάτω Κηφισιά. Όπως δήλωσε η κ. Γκάγκα δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμένοι εργαζόμενοι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ποιο είναι το εργοστάσιο που καίγεται - Ποια είναι η PAL Παλαμήδης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1947 ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σκευών μαγειρικής, η οποία στην πορεία έγινε "Παλαμήδης ΑΕ". Το 1960 η διοίκηση προχώρησε στην εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παραγωγής, με στόχο τα ανοξείδωτα είδη κουζίνας.

Το 1990 η εταιρεία επέκτεινε την προϊοντική σειρά της και ξεκίνησε να παράγει αντικολλητικά προϊόντα κουζίνας, ενώ τρία χρόνια αργότερα τα προϊόντα της άρχισαν να εξάγονται σε περισσότερες από 10 χώρες. Το 2008 πολλαπλασιάστηκαν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και επτά χρόνια αργότερα η μονάδα παραγωγής κουζινικών ειδών μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο.

Οι δρόμοι που είναι κλειστοί - Ποιοι άνοιξαν

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας από το ύψος το κόμβου Καλυφτάκη στην περιοχή της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σένεκα και Αιγίδων

❗Νεότερη ενημέρωση τροχαίας: #Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας από το ύψος το κόμβου #Καλυφτάκη στην περιοχή της #Κηφισιάς, ρεύμα κυκλοφορίας προς #Αθήνα. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 12, 2024

🔥Λόγω εκδήλωσης #πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στην περιοχή της #Κηφισιάς διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Σενέκα και Αιγίδων. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.