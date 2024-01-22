Survivor στον Σκάι: Ο Σάββας Γκέντσογλου πάτησε.... «ακαθαρσίες» άλλων παικτών

Aν και πολλοί λένε πως πρόκειται για τύχη, μάλλον δεν ένιωσε ιδιαίτερα τυχερός στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι ο Σάββας Κέντσογλου, πατώντας... εκεί που είχαν κάνει την ανάγκη τους οι συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα ο Σάββας πάτησε… την ανάγκη κάποιου άλλου παίκτη από την καλύβα με αποτέλεσμα να μυρίζει έντονα και να νιώθει κάπως άβολα με αυτή την ευτράπελη και σίγουρα αστεία και αμήχανη στιγμή..

Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε γέλια με την Ασημίνα να του λέει πώς θα του φέρει τύχη και τον Αλέξη Παππά να υποστηρίζει ότι παίζει ρόλο το χρώμα.

Η Κατερίνα Δαλάκα που ήταν μαζί με τον Σάββα Γκέντσογλου είπε πως πήγαιιναν να πλυθούν με με τον Σάββα και όπως επέστρεφαν στο μονοπάτι πάτησε ττων υπόλοιπων παικτών.

Είπε δε στους υπόλοιπους παίκτες ότι δεν μπορούν να κάνουν την ανάγκη τους γιατί περνάνε απο εκεί.

«Του είπα πρόσεχε πρόσεχε και τα πάτησε. Σίγουρα θα πάρει λεφτά», σχολίασε αστειευόμενη.

«Δεν ξέρω αν ήμουν τυχερός ή άτυχος. Νιώθω άτυχος. Δεν είναι ότι καλύτερο να έχω αυτή τη μυρωδιά πάνω μου», σχολιάζει ο Γκέντσογλου.

Πηγή: skai.gr

