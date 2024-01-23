Λογαριασμός
Survivor: Έξαλλη η Δαλάκα: «Ο Σάββας πάτησε... κάποιου άλλου»

«Δεν γίνεται να γίνονται αυτά σε πολυσύχναστα σημεία...»

σαββας

Τρομερή ατυχία, ή και τύχη για τον ποδοσφαιριστή. Παιρνώντας από ένα σταυροδρόμι της ζούγκλας ο Σάββας Γκέντσογλου πάτησε πάνω σε κάτι που μάλλον θα προτιμούσε να μην είχε πατήσει.

Η Κατερίνα Δαλάκα που ήταν μαζί του φάνηκε να εκνευρίστηκε περισσότερο από εκείνον, καθώς όπως είπε «δεν γίνεται να γίνονται αυτά σε πολυσύχναστα σημεία...»

