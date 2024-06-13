Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν μέχρι το μεσημέρι σε εξέλιξη στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού, δυτικά της Θεσσαλονίκης, για την εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος μαστροπείας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Ασφάλειας και του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων. Όπως έγινε γνωστό, έχουν γίνει ήδη αρκετές συλλήψεις φερόμενων ως μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη οικονομική θέση και τις εξωθούσαν στην πορνεία. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται να έκλειναν τα ερωτικά ραντεβού με πρόσχημα την παροχή υπηρεσιών μασάζ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του ίδιου κυκλώματος ερευνώνται και για εμπλοκή σε "εικονικά" τροχαία ατυχήματα.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται να γίνουν από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

