Για 12η συνεχόμενη χρονιά ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πολέμου, βίας και διωγμού αυξήθηκε, αγγίζοντας ιστορικό ρεκορ 120 εκατομμυρίων, δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ο αριθμός αυτός είναι τριπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2012.

Ο παγκόσμιος εκτοπισμένος πληθυσμός είναι τώρα ισοδύναμος με αυτόν της Ιαπωνίας, ανέφερε ο οργανισμός. Οι νέες συγκρούσεις στο Σουδάν και τη Γάζα συνέβαλαν στην άνοδο, την οποία ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι αποκάλεσε ηχηρό «κατηγορώ» για την κατάσταση του κόσμου. Ο κ. Giscard d'Estaing ζήτησε από τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, αντί να πολιτικοποιούν τους πρόσφυγες και να στρέφονται σε γρήγορες λύσεις, όπως το κλείσιμο των συνόρων, κάτι που, όπως είπε στο BBC, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αντίθετα, παρότρυνε τις χώρες να συνεργαστούν για πιο ουσιαστικές και διαρκείς λύσεις.

Πυρήνες προέλευσης των εκτοπισμένων

Νέες και παλιές κρίσεις εκτόξευσαν στα ύψη τον αριθμό των προσφύγων παγκοσμίως από τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του οργανισμού για το θέμα. Στο Σουδάν, ο πόλεμος που ξεκίνησε μεταξύ αντίπαλων στρατηγών τον Απρίλιο του 2023 ανάγκασε περισσότερους από εννέα εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχει εκτοπίσει περίπου το 75% του πληθυσμού - 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους - από τον Οκτώβριο. Η μεγαλύτερη παγκοσμίως κρίση, με το μεγαλύτερο ρεύμα εκτοπισμένων, παραμένει στη Συρία, όπου η σύγκρουση που ξεκίνησε το 2011 κρατά σχεδόν 14 εκατομμύρια ανθρώπους μακριά από τα σπίτια τους. Εκατομμύρια άνθρωποι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μιανμάρ εξαιτίας των συγκρούσεων πέρυσι.

Δεν καταλήγουν σε πλούσιες χώρες

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δήλωσε ότι δεν είναι αλήθεια ότι όλοι οι πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες πήγαν σε πλούσιες χώρες, επισημαίνοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων ήταν σε γειτονικές χώρες και σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων παγκοσμίως έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2012 και είναι πιθανό να αυξηθεί, δήλωσε ο κ. Γκράντι. "Εκτός αν υπάρξει μια αλλαγή στη διεθνή γεωπολιτική, δυστυχώς, βλέπω ότι ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται", πρόσθεσε. Ο οργανισμός καταδίκασε τα μέρη εμπόλεμης ζώνης, λέγοντας ότι οι συγκρούσεις που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο οδήγησαν σε εκτοπισμό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.