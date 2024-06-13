Ιταλία: «Από το προσχέδιο συμπερασμάτων της G7 εξαφανίσθηκε κάθε αναφορά στη λέξη «άμβλωση»

Στο προσχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής της G7, που ξεκίνησε σήμερα στην Απουλία της νότιας Ιταλίας, φέρεται να εξαφανίσθηκε κάθε αναφορά στην λέξη «άμβλωση», σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Πιο αναλυτικά, το ιταλικό πρακτορείο μεταδίδει ότι στο τελευταίο προσχέδιο συμπερασμάτων που κυκλοφορεί «η λέξη άμβλωση εξαφανίσθηκε». «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, στις οποίες έγινε αναφορά στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου G7 της Χιροσίμα, υπέρ μιας παγκόσμιας, κατάλληλης και βιώσιμης πρόσβασης στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην αναπαραγωγή», αναφέρεται στο προσχέδιο.

Το πρακτορείο Ansa προσθέτει ότι στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου G7 της Ιαπωνίας υπήρχε αναφορά και στην άμβλωση, αλλά ότι το κείμενο που θα δημοσιοποιηθεί με την λήξη της συνόδου της Κάτω Ιταλίας, δεν έχει λάβει, ακόμη, την τελική έγκριση των ηγετών των χωρών μελών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

