Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Θέματα συμβίωσης πίσω από την υποψηφιότητα Αλέξη Παππά;

Θέματα συμβίωσης με τον Αλέξη Παππά στους Κόκκινους βλέπουν στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, οι Μαχητές.

Εκτιμούν δε ότι οι γυναίκες κινούν τα νήματα στην ομάδα.

«Δεν ήθελαν να ψηφίσουν τον Χρήστο γιατί είναι καλό παιδί» σχολίαστηκε ενδεικτικά με την ομάδα να προσθέτει πως δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ο Αλέξης να είναι υποψήφιος.

Σοκ με την υποψηφιότητα Παππά για αποχώρηση, δηλώνει πως έπαθε ο Rob, εξηγώντας πως τον θεωρεί έναν πολύ καλό παίκτη.

Την κακή συμβίωση του με την ομάδα, κρίνει ως αιτία για την υποψιότητα η Μαριλίνα εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο Αλέξης δεν είναι υποψήφιος εξαιτίας αγωνιστικής αδυναμίας.

Την ίδια ώρα η απόφαση ο Αλέξης Παππάς να «βγει στον τάκο» έφερε ένταση στην ομάδα των Κόκκινων με τον ίδιο να εκφράζει ανοικτά την δυσαρέσκεια του.

Καθώς ενοχλήθηκε για την υποψηφιότητα μίλησε ανοικτά στην ομάδα για τα αρνητικά του συναισθήματα μιλώντας για την ενόχληση του προς την Κρίστη.

Έτσι ξέσπασε καυγάς ανάμεσα τους.

«Δεν θα μπω σε τέτοια παιχνίδια να συγκριθώ με τις άλλες κοπέλες, καταλαβαίνω ότι το σώμα μου ώρα με την ώρα ανεβαίνει οπότε δεν με απασχολεί τίποτα», ανέφερε η Κρίστη.

«Δημιουργείς πρόβλημα χωρίς να υπάρχει», είπε η Ασημίνα στον Αλέξη.

Πηγή: skai.gr

