Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Η συμπεριφορά της Ασημίνας ξενίζει τους συμπαίκτες της

Ένταση στην ομάδα των Κόκκινων, έφερε όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η συμπεριφορά της Ασημίνας.

Συγκεκριμένα, έγινε λόγο για αντιαθλητική συμπεριφορά, αφού η ίδια συνεχίζει κατά τη διάρκεια των αγώνων να γιουχάρει τους παίκτες της Μπλε ομάδας που βρίσκονται στον στίβο μάχης.

Ο Φάνης μιλώντας για την Ασημίνα είπε: «Δεν μου άρεσε το σχόλιο της. Ήταν ασεβές και άστοχο αυτό που είπε για τον κόσμο, ο κόσμος κάνει πετυχημένο το project»

Από την άλλη η Μαριλίνα είπε για την Ασημίνα: «Έχει περίεργο χαρακτήρα και την αποφεύγουμε - Δεν είμαστε στο σχολείο».

Η Ασημίνα πάντως υποστήριξε πως και από τους Μπλε πολλοί είναι αυτοί που έχει ακούσει να λένε αντίστοιχα πράγματα στον στίβο μάχης.

Εξάλλου αφού φέτος δεν υπάρχει ψηφοφορία για να αποχωρήσει κάποιος, δεν την επηρεάζει καθόλου, λέει, το αν την λένε οι αντίπαλοί της «φωνακλού».

«Πλέον δεν είναι ο κόσμος κριτής για να με λέει φωνακλού. Δεν ήθελα να μιλήσω, νυστάζω. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στα αυτιά μου ότι δεν μπορεί και δεν το έχει, ρίχνει αλλού και δεν είναι τίποτα» είπε.

Όσον αφορά τον λόγο που ήταν ειρωνική απέναντι στη Δώρα απάντησε: «Έχω έρθει με την προϋπόθεση ότι θα κάνω ό,τι με ευχαριστεί. Δεν το κάνω για να γιουχάρω τα παιδιά, αλλά γιατί νιώθω ότι θα αποσυντονίσει τον αντίπαλο».

