Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Η πρώτη απόλυτη ανατροπή στους κανόνες του παιχνιδιού φέτος- Δείτε βίντεο

Πλέον αλλάζουν οι κανόνες 

Survivor: Η πρώτη απόλυτη ανατροπή στους κανόνες του παιχνιδιού φέτος

To παιχνίδι παίζεται αλλιώς φέτος για το Survivor στον ΣΚΑΙ και αυτό γίνεται πέρα για πέρα αντιληπτό ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε μια ανατροπή για την 7η σεζόν.

Συγκεκριμένα, πλέον αλλάζουν οι κανόνες κι έτσι οι παίκτες δεν θα αναχωρούν μετά από την ψήφο του κοινού αλλά μόνο αν χάσουν σε μονομαχία.

Έτσι το παιχνίδι γίνεται πιο στρατηγικό και οι παίκτες ορίζουν απόλυτα την πορεία τους.

