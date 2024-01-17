Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Η Όλγα Πηλιάκη παραμιλάει στον ύπνο της

«Παραμιλητό μου», θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του αποψινού επεισοδίου του Survivor στον Σκάι αφού «στο πόδι» έμεινε όλη τη νύχτα η Κόκκινη Ομάδα εξαιτίας του ανήσυχου ύπνου της Όλγας Πηλιάκη.

Η Όλγα μιλούσε στον ύπνο της και όπως αποκάλυψε εν συνεχεία, «αυτό είναι το φυσιολογικό μου».

Η παίκτρια πάντως δεν είχε προειδοποιήσει την ομάδα ότι μιλάει και μάλιστα... παραμιλάει στον ύπνο της γεγονός που προκάλεσε φόβο και ανησυχία αφού αναστατωμένοι οι παίκτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα τους εξήγησε ότι απλώς τυχαίνει και από εδώ και πέρα να είναι προετοιμασμένοι.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στο σπίτι της φωνάζει κιόλας όταν κοιμάται.

