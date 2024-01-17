Survivor 2024: Δίκασε ο Φάνης την Ασημίνα: «Ασεβές αυτό που είπε για τον κόσμο»

Στο τελευταίο Συμβούλιο του Νησιού οι Μαχητές επιτέθηκαν στην Ασημίνα για την φωνές της μέσα στους στίβους μάχης.
Η παίκτρια συνηθίζει να φωνάζει υποτιμητικά σχόλια στους αντιπάλους της για να τους αποσυντονίσει και τελικώς να χάσουν τον πόντο.
Η απάντηση της προς τις κατηγορίες αυτές ήταν ότι θα κάνει ότι της αρέσει, μιας και φέτος ο κόσμος που την έλεγε φωνακλού, δεν έχει δύναμη στις ψηφοφορίες του παιχνιδιού.
Η απάντηση αυτή μάλλον ξένισε τους περισσότερους παίκτες.
Ανάμεσά τους και ο Φάνης, ο οποίος δεν δίστασε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι αυτό που είπε η παίκτρια για τον κόσμο που παρακολουθεί και δίνει αξία στο πρόγραμμα, ήταν ασεβές.
