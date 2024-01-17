Λογαριασμός
Survivor 2024: Δίκασε ο Φάνης την Ασημίνα: «Ασεβές αυτό που είπε για τον κόσμο»

Στο τελευταίο Συμβούλιο του Νησιού οι Μαχητές επιτέθηκαν στην Ασημίνα για τις φωνές της μέσα στους στίβους μάχης

Survivor

Στο τελευταίο Συμβούλιο του Νησιού οι Μαχητές επιτέθηκαν στην Ασημίνα για την φωνές της μέσα στους στίβους μάχης.

Η παίκτρια συνηθίζει να φωνάζει υποτιμητικά σχόλια στους αντιπάλους της για να τους αποσυντονίσει και τελικώς να χάσουν τον πόντο.

Η απάντηση της προς τις κατηγορίες αυτές ήταν ότι θα κάνει ότι της αρέσει, μιας και φέτος ο κόσμος που την έλεγε φωνακλού, δεν έχει δύναμη στις ψηφοφορίες του παιχνιδιού.

Η απάντηση αυτή μάλλον ξένισε τους περισσότερους παίκτες.

Ανάμεσά τους και ο Φάνης, ο οποίος δεν δίστασε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι αυτό που είπε η παίκτρια για τον κόσμο που παρακολουθεί και δίνει αξία στο πρόγραμμα, ήταν ασεβές.

Πηγή: skai.gr

